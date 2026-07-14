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Боец Питон: «Север» вычислил логистический узел ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» вычислили логистический узел и пути подвоза к нему в Харьковской области.

Источник: РИА "Новости"

По словам старшего разведчика 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса с позывным Питон, «Север» уничтожил несколько групп украинских солдат до 10 человек, которые пытались закрепиться и контролировать этот пункт.

«На харьковском направлении идет логистический узел, по которому проходит постоянный подвоз ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) боеприпасов, а также продовольствия ВСУ. Поэтому противник предпринимает постоянные попытки контролирования данного пункта, постоянно перебрасывает личный состав, пытаясь каждый раз закрепиться на логистическом узле, чтобы его контролировать», — рассказал он.

Питон отметил, что «Север» круглосуточно контролирует логистический узел ВСУ в Харьковской области, при попытках подвоза к нему украинских боевиков военнослужащие РФ уничтожили несколько групп по 5−10 солдат ВСУ. Работа по уничтожению боевиков ВСУ продолжается в постоянном режиме.

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