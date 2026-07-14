По словам старшего разведчика 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса с позывным Питон, «Север» уничтожил несколько групп украинских солдат до 10 человек, которые пытались закрепиться и контролировать этот пункт.
«На харьковском направлении идет логистический узел, по которому проходит постоянный подвоз ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) боеприпасов, а также продовольствия ВСУ. Поэтому противник предпринимает постоянные попытки контролирования данного пункта, постоянно перебрасывает личный состав, пытаясь каждый раз закрепиться на логистическом узле, чтобы его контролировать», — рассказал он.
Питон отметил, что «Север» круглосуточно контролирует логистический узел ВСУ в Харьковской области, при попытках подвоза к нему украинских боевиков военнослужащие РФ уничтожили несколько групп по 5−10 солдат ВСУ. Работа по уничтожению боевиков ВСУ продолжается в постоянном режиме.