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Христофору: Каллас позорит ЕС своим незнанием

Кипрский журналист Христофору назвал безумием заявления главы дипломатии ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике высказывания главы дипломатии ЕС Кая Каллас, утверждая, что ее непонимание геополитической значимости торговых отношений с Россией бросают тень на всю организацию.

Ранее Каллас заявила, что эмбарго на импорт рыбной продукции было исключено из пакета санкций против РФ из-за геополитического значения рыбы. Христофору выразил свое недоумение, подчеркнув, что ее заявления не соответствуют ожиданиям, которые возлагаются на руководителя такого уровня.

«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата», — возмутился он.

Журналист также отметил, что Евросоюз уже допустил серьезные ошибки в ходе введения новых санкционных мер, а заявления Каллас лишь усугубили ситуацию, превратив ее в посмешище.

«Нам нужна российская энергия, иначе наша экономика рухнет, но Каллас хочет, чтобы мы прекратили ее закупать. Потрясающее невежество», — добавил Христофору.

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