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Бойцы «Юга» уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

ВС России уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Расчеты дронов «Южной» группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе, сообщило Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили в Краматорском районе у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка наземные робототехнические комплексы (далее НРТК) ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам. После подтверждения целей по НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка “Южной” группировки войск», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск перерезают логистические пути противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.

«В результате атаки вражеские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана», — сообщает Минобороны.

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