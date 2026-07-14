Бойцы «Юга» уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Расчеты дронов «Южной» группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе, сообщило Минобороны России.
«В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили в Краматорском районе у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка наземные робототехнические комплексы (далее НРТК) ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам. После подтверждения целей по НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка “Южной” группировки войск», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск перерезают логистические пути противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.
«В результате атаки вражеские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана», — сообщает Минобороны.