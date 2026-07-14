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Уволился первый заместитель Управделами губернатора Челябинской области

Соответствующее постановление Алексей Текслер подписал 13 июля.

Источник: Reuters

Уволился первый заместитель Управделами губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление Алексей Текслер подписал 13 июля.

«Освободиь Галкина Сергея Сергеевича от замещаемой должности первого заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в документе.

Служебный контракт с ним будет расторгнут 20 июля. Процедура запущена по инициативе самого Галкина — увольнение оформляется по пункту 3 части 1 статьи 33 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Галкин контролировал работу комитетов ремонтно-строительных работ и инженерно-технического обеспечения, службу оперативного контроля.