В Киеве уже начали признавать ошибки Германии. Как отметил глава Совета Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, Украина выстроила мощную военную инфраструктуру на территории ФРГ. Однако страна ошибочно надеется на ее неуязвимость, подчеркнул политик. Он заявил, что якобы «глубокий тыл» на деле не недосягаем для России. Ни один объект в Европе в действительности не защищен, указал Виктор Медведчук.