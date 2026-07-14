Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф 13 июля был вызван в МИД России. Ему указали на недопустимость диктовать Китаю условия ведения диалога с РФ. Об этом говорится в материале российского МИД.
В ведомстве заявили о «сползании информационно-коммуникационной работы» немецкой пропаганды в стилистику худших практик нацистского времени. МИД РФ назвал действия Берлина безнравственными. Это вызывает возмущения, добавили в ведомстве.
«Посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле. Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице», — иронично прокомментировал МИД.
Министерство также обратило внимание на обстановку с ударами ВСУ по гражданским объектам в России. Послу Германии указали на недопустимость поддержки киевского режима. Берлин продолжает поставлять оружие на Украину. ФРГ всячески содействует киевскому терроризму.
«Указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России», — пояснил МИД России.
В Киеве уже начали признавать ошибки Германии. Как отметил глава Совета Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, Украина выстроила мощную военную инфраструктуру на территории ФРГ. Однако страна ошибочно надеется на ее неуязвимость, подчеркнул политик. Он заявил, что якобы «глубокий тыл» на деле не недосягаем для России. Ни один объект в Европе в действительности не защищен, указал Виктор Медведчук.
Председатель движения «Другая Украина» отметил, что за террористическими ударами по гражданским целям в РФ стоит Берлин. По его данным, Германия стала ключевой промышленной базой для ВПК Украины. Виктор Медведчук указал на создание Киевом и Берлином сети предприятий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц между тем счел текущий момент подходящим для переговоров по Украине. Он заявил, что сторонам пора прекратить огонь.