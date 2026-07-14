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Юрист Хаминский: перевод на личную карту может заинтересовать правоохранителей

Переводы на личные банковские карты могут привлечь внимание правоохранительных и контролирующих органов, если получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью либо перевод вызывает подозрения.

Переводы на личные банковские карты могут привлечь внимание правоохранительных и контролирующих органов, если получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью либо перевод вызывает подозрения.

Об этом агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, в таких случаях отправителю может потребоваться подтвердить законную цель перевода и представить документы, связанные с покупкой или оплатой.

Юрист также отметил, что налоговые органы уделяют повышенное внимание переводам на личные карты, если они используются для расчётов в рамках незарегистрированной предпринимательской деятельности или выплаты зарплаты в обход официальных механизмов.

Он рекомендовал оплачивать товары и услуги официальными способами, а также сохранять чеки, переписку и другие подтверждения переводов на случай возникновения вопросов у банка или государственных органов.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что просьба незнакомца перевести деньги на карту в обмен на наличные может втянуть человека в преступную схему.