Юрист Хаминский: перевод на личную карту может заинтересовать правоохранителей

Переводы на личные банковские карты могут привлечь внимание правоохранительных и контролирующих органов, если получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью либо перевод вызывает подозрения.
Об этом агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, в таких случаях отправителю может потребоваться подтвердить законную цель перевода и представить документы, связанные с покупкой или оплатой.
Юрист также отметил, что налоговые органы уделяют повышенное внимание переводам на личные карты, если они используются для расчётов в рамках незарегистрированной предпринимательской деятельности или выплаты зарплаты в обход официальных механизмов.
Он рекомендовал оплачивать товары и услуги официальными способами, а также сохранять чеки, переписку и другие подтверждения переводов на случай возникновения вопросов у банка или государственных органов.
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что просьба незнакомца перевести деньги на карту в обмен на наличные может втянуть человека в преступную схему.