Корабли России и Китая завершили учения

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили учение «Морское взаимодействие-2026» и вышли в море на совместное патрулирование, сообщило Минобороны России.
«В Китайской Народной Республике завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение “Морское взаимодействие-2026”. Торжественная церемония закрытия состоялась на территории военно-морской базы Циндао Народно-освободительной армии Китая (НОАК)… После завершения церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, учение «Морское взаимодействие-2026» проходило в период с 6 по 12 июля. От российской стороны в учении принимали участие гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». От китайской стороны эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Помимо этого, в ходе берегового этапа командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах. «Также были проведены спортивные и культурные мероприятия», — добавили в военном ведомстве.
Командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК, а также офицерами совместного объединенного штаба руководства выступили руководители учения двух стран — контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.
«Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что приобретенный опыт будет востребован в дальнейшей военно-морской деятельности наших государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в ходе морской части в Желтом море в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов — беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. «Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия», — добавили в Минобороны РФ.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2025 году впервые в патрулировании участвовали подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.