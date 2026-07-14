Корабли России и Китая завершили учения

В военном ведомстве отметили, что в ходе морской части в Желтом море в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов — беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. «Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия», — добавили в Минобороны РФ.