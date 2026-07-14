Суд вынес выговор Трампу за попытку освободить свой бизнес от налоговых проверок

Судья также осудила бездействие Минюста, который за все время процесса так и не представил ответа на претензии господина Трампа. При этом у американских властей были весомые юридические аргументы: срок исковой давности по делу об утечке данных уже истек, а виновник инцидента — осужденный подрядчик Чарльз Литтлджон, который и передал в СМИ налоговые декларации президента, — формально не являлся сотрудником IRS. Госпожа Уильямс указала, что Трамп фактически контролировал обе стороны процесса, руководя и собственными юристами, и правительством.