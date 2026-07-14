«Я очень благодарен»: Алиев сделал признание о Токаеве

«Я очень благодарен президенту Токаеву за помощь в восстановлении Карабаха. Центр детского творчества в Физули носит имя великого сына казахского народа Курмангазы. И вместе с Касым-Жомартом Кемелевичем мы открывали этот центр и очень благодарны за такую поддержку братского народа в деле восстановления освобожденных территорий. Ну и, конечно, наши личные отношения с президентом Токаевым являются важным фактором двустороннего формата и регионального сотрудничества. У нас очень обширная повестка дня. Мы очень взаимодействуем как две страны, расположенные на двух берегах Каспия. И, по существу, без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном никакой транспортный проект в нашем регионе, в регионе Каспия, просто невозможен», — сказал лидер Азербайджана.