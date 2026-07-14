NYT: бывшего президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связь с «Моссадом»

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещен под домашний арест из-за связей с израильской разведкой, сообщает The New York Times. Источники газеты утверждают, что «Моссад» несколько лет поддерживал связь с политиком и рассматривал его как возможную фигуру переходного периода после смены власти в Тегеране. После появления Ахмадинежада на похоронах Али Хаменеи его, вероятно, задержала разведка КСИР.
Экс-президента задержали вскоре после его появления 6 июля на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает The New York Times (NYT). Это был первый публичный выход Махмуда Ахмадинежада за несколько месяцев.
В расследовании NYT утверждается, что «Моссад» в течение нескольких лет пытался превратить Ахмадинежада в своего информатора, а затем стал рассматривать его как возможного руководителя Ирана после свержения действующей власти. Контакты с бывшим президентом якобы начались в 2022 году и активизировались после его поездки в Гватемалу в 2023 году.
Тайные встречи в Будапеште.
Один из ключевых эпизодов произошел в 2024 году. Как пишет NYT, высокопоставленный представитель венгерских властей попросил ректора Университета государственной службы «Людовика» Гергея Дели пригласить Ахмадинежада на конференцию по изменению климата в Будапеште. По словам Дели, ему объяснили, что мероприятие должно стать прикрытием для тайных переговоров экс-президента с израильской разведкой.
Ректор признал, что приглашение могло навредить репутации университета, но согласился содействовать встрече. «Если два врага хотят поговорить, лучше сделать все, чтобы они поговорили», — объяснил он NYT свое решение.
Для встречи с Ахмадинежадом в Венгрию прибыл занимавший тогда пост главы «Моссада» Давид Барнеа, сообщили газете бывшие американские чиновники.
После переговоров израильская разведка проинформировала ЦРУ о том, что установила канал связи с бывшим иранским президентом.
Израильские спецслужбы, как утверждается, оплачивали часть расходов Ахмадинежада на поездки и проживание. Кроме того, тайные выплаты получал его представитель Али Акбар Джаванфекр. Оперативники продолжали контакты с окружением бывшего президента вплоть до начала войны против Ирана в феврале 2026 года. Представители «Моссада» и Джаванфекр отказались отвечать на вопросы NYT.
Бывший советник Ахмадинежада Абдольреза Давари заявил газете, что политик вряд ли согласился бы сотрудничать с Израилем ради денег.
«Он сделал бы это ради власти. Он хочет быть у вершины власти», — сказал Давари.
Другой бывший соратник Ахмадинежада утверждал, что тот обсуждал возвращение к руководству страной с помощью иностранных государств и допускал нормализацию отношений с Израилем через соглашения Авраама.
Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Период его правления сопровождался обострением отношений с Израилем и Западом, ускорением иранской ядерной программы и массовыми протестами после президентских выборов 2009 года. Ахмадинежад неоднократно выступал с антиизраильскими заявлениями и отрицал Холокост, поэтому намерение Израиля использовать его при смене власти вызвало сомнения даже среди израильских чиновников.
После ухода с поста президента в 2013 году отношения Ахмадинежада с Али Хаменеи и другими представителями иранского руководства постепенно ухудшались. Совет стражей конституции трижды не позволял ему вновь участвовать в президентских выборах. Бывший глава государства начал критиковать коррупцию, экономическую политику и подавление протестов, хотя сам сыграл центральную роль в разгроме «зеленого движения» после спорных выборов 2009 года.
План смены власти и сорванная эвакуация.
К началу 2026 года израильские спецслужбы стали рассматривать Ахмадинежада не только как источник информации, но и как возможную политическую фигуру переходного периода. Израиль рассчитывал, что удары по иранскому руководству и инфраструктуре вместе с наступлением курдских формирований приведут к распаду действующей системы. После этого власть предполагалось передать альтернативному правительству с участием Ахмадинежада.
Однако курдское наступление не состоялось, а общий план смены власти провалился.
28 февраля, в первый день американо-израильской военной кампании против Ирана, удар был нанесен по комплексу Ахмадинежада в Тегеране. Первоначально предполагалось, что целью был сам экс-президент. Однако NYT утверждает, что израильские военные атаковали охранявших его сотрудников КСИР и бронированный автомобиль.
После удара четверо сотрудников «Моссада», находившихся в Иране, вывезли Ахмадинежада и доставили его в конспиративное убежище в Тегеране. Однако бывший президент якобы остался недоволен хаотичным характером эвакуации и стал сомневаться, что Израиль способен довести план смены власти до конца. Вскоре он покинул убежище при неустановленных обстоятельствах.
В следующий раз его увидели только на похоронах Хаменеи, после чего, по словам источников NYT, Ахмадинежада задержала разведка КСИР.