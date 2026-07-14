NYT: бывшего президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связь с «Моссадом»

В расследовании NYT утверждается, что «Моссад» в течение нескольких лет пытался превратить Ахмадинежада в своего информатора, а затем стал рассматривать его как возможного руководителя Ирана после свержения действующей власти. Контакты с бывшим президентом якобы начались в 2022 году и активизировались после его поездки в Гватемалу в 2023 году.