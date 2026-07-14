Участник СВО возглавил департамент ЧС мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами. Им стал Валентин Носков — участник специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в «МАКС».
Носков — выпускник Новосибирского военного института внутренних войск МВД России. До назначения он служил во внутренних войсках МВД и органах внутренних дел РФ, а также участвовал в СВО.
— Уверен, что дисциплина, стойкость и умение работать в команде станут преимуществом в решении сложных управленческих задач и на гражданской службе, — отметил глава города.
К своим обязанностям Валентин Носков приступил 14 июля.