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Участник СВО возглавил департамент ЧС мэрии Новосибирска

Валентин Носков приступил к обязанностям 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами. Им стал Валентин Носков — участник специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в «МАКС».

Носков — выпускник Новосибирского военного института внутренних войск МВД России. До назначения он служил во внутренних войсках МВД и органах внутренних дел РФ, а также участвовал в СВО.

— Уверен, что дисциплина, стойкость и умение работать в команде станут преимуществом в решении сложных управленческих задач и на гражданской службе, — отметил глава города.

К своим обязанностям Валентин Носков приступил 14 июля.