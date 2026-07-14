Трамп прокомментировал размещение его подписи на 100-долларовой банкноте

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что размещение его подписи на 100-долларовой банкноте является для него честью.
«Когда твое имя появляется на таких вещах — это всегда честь», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп также упомянул о серебряном долларе с его изображением.
«Все эти почести прекрасны. Я никогда не боролся за них. Хотите верьте, хотите нет. Большинство людей думают, что я борюсь за это, но я этого не делаю», — добавил он.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил телеканалу Fox News о планах поместить портрет Трампа на монету.
Традиционно на всех долларовых купюрах изображаются подписи министра финансов и казначея США. Однако ранее была представлена приуроченная к 250-летию независимости страны 100-долларовая купюра, на которой подпись Трампа размещена вместе с подписью главы минфина. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил телеканалу Fox News о планах поместить портрет Трампа на монету.