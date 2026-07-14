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Член ОП Машаров: уход за пожилым человеком даёт право на начисление стажа

Пожилые люди зачастую нуждаются в поддержке (покупка продуктов, готовка, уборка, помощь с внесением обязательных платежей, поход к врачу). В связи с этим государство предлагает разные варианты помощи: оформление ухода, который даёт стаж и пенсионные баллы, или услуги социального работника.

Источник: RT на русском

Пожилые люди зачастую нуждаются в поддержке (покупка продуктов, готовка, уборка, помощь с внесением обязательных платежей, поход к врачу). В связи с этим государство предлагает разные варианты помощи: оформление ухода, который даёт стаж и пенсионные баллы, или услуги социального работника.

Об этом заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член Общественной палаты России.

«Для официального оформления ухаживающий должен быть трудоспособным и не работать официально. Уход даёт право на начисление трудового стажа», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что до 2025 года действовала компенсационная выплата, которую получал ухаживающий, сейчас её заменили на надбавку за уход к пенсии.

«Деньги получает пенсионер, а не тот, кто за ним ухаживает. Ухаживающий получает только стаж и пенсионные баллы. Отмечу, что закон никак не оговаривает максимальное количество пожилых людей, за которыми можно ухаживать. Но в страховой стаж период ухода засчитают только как за одного человека. Однако надбавку к пенсии получит каждый пенсионер», — объяснил Машаров.

Эксперт добавил, что ухаживающим лицом могут быть неработающие трудоспособные лица, студенты, россияне с 14 лет, которые проходят обучение и получили согласие родителей.

«Оформить уход можно только в СФР по месту жительства человека, за которым будете ухаживать. Если по состоянию здоровья пенсионера невозможно лично посетить отделение СФР, можно оформить заявку о вызове сотрудника СФР на дом. Либо оформить согласие и заверить его у нотариуса, который также выезжает на дом», — заключил специалист.

Ранее россиян предупредили, что работающему пенсионеру положены два дня для диспансеризации.