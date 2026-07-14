Член ОП Машаров: уход за пожилым человеком даёт право на начисление стажа

«Деньги получает пенсионер, а не тот, кто за ним ухаживает. Ухаживающий получает только стаж и пенсионные баллы. Отмечу, что закон никак не оговаривает максимальное количество пожилых людей, за которыми можно ухаживать. Но в страховой стаж период ухода засчитают только как за одного человека. Однако надбавку к пенсии получит каждый пенсионер», — объяснил Машаров.