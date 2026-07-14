«Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал Дмитриев.
Поводом для заявления послужила публикация норвежского политолога Гленна Дизена. По его мнению, антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уклонения от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.