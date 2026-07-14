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Дмитриев объяснил выгоду конфронтации с Россией для чиновников ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Россией позволяет чиновникам в Евросоюзе и Великобритании перекладывать ответственность за собственные трудности на Москву. Соответствующая запись была опубликована Дмитриевым в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал Дмитриев.

Поводом для заявления послужила публикация норвежского политолога Гленна Дизена. По его мнению, антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уклонения от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.

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