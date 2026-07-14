Обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину

Как ранее сообщал СК РФ, Боков, «разделяя праворадикальные националистические взгляды», в 2024 году связался в мессенджере с представителем ячейки террористической организации под управлением зарубежных кураторов и прошел обучение, после чего «планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области» с коктейлями Молотова.