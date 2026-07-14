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Обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину

РИА Новости: обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта с коктейлями Молотова в мечети в Подмосковье Дмитрий Боков частично признал вину и раскаивается в содеянном, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Как ранее сообщал СК РФ, Боков, «разделяя праворадикальные националистические взгляды», в 2024 году связался в мессенджере с представителем ячейки террористической организации под управлением зарубежных кураторов и прошел обучение, после чего «планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области» с коктейлями Молотова.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что мужчина планировал теракт в мечети. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

«Вину в совершенном преступлении … частично признает, в содеянном раскаивается, с момента задержания давал подробные показания по обстоятельствам дела», — говорится в судебных документах.

Дело было возбуждено в октябре 2025 года, указано в материалах. Мужчина обвиняется в участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия.

Боков внесен в реестр экстремистов и террористов.

По данным следствия, дело в отношении кураторов и лиц, причастных к подготовке преступления, расследуется отдельно.