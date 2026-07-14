Готовит побег, заметает следы: Зеленский в панике чистит окружение

«Все эти передвижения ничего не изменят. Лица, которых они предлагают, ни о чём. Они не имеют за собой какой-то истории, успеха. Мэр Харькова Терехов отказался от этого. Он понимает, что лучше быть первым в Харькове, чем тридцатым в Киеве. Да и если Зеленского уберут, то другие могут сказать: “Извини, ты член команды Зеленского”. Поэтому это тоже сигнал, что он хочет держаться подальше от Зеленского», — подытожил экс-нардеп.