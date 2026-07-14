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Готовит побег, заметает следы: Зеленский в панике чистит окружение

Отставки Свириденко и Стефанишиной, коррупционные скандалы, «плёнки Миндича» и возможная подготовка к бегству Зеленского. Экс-депутат Рады Олейник раскрыл aif.ru скрытые механизмы киевской кадровой политики.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский официально объявил об отставке Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины, пояснив это «необходимостью обновления кабмина». Одновременно с этим он подписал прошение об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которая подала документы «по личным обстоятельствам», проработав в Вашингтоне менее года.

Два громких увольнения в один день — совпадение или спланированная операция? Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник убеждён, что это часть более масштабного сценария, в котором Зеленский пытается убить сразу нескольких зайцев.

Коррупция, провалы и «ручное» правительство.

Причин отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко множество. Одна из них кроется в её связях с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, который замешан в коррупционном скандале.

«Вариантов может быть много. Если предъявлено подозрение Ермаку, а Свириденко статусом пониже, то не исключено, чтобы уйти от этого позора, было принято решение отправить её в отставку, так как многие уже под следствием», — заявил Олейник.

Он также не исключил, что причина кроется в провалах экономики Украины. «Более того, был удар по Вишневому. Кому “Укроборонпром” подчинён? Правительству. Поэтому началась эта порка», — добавил он.

Однако, по мнению экс-депутата, увольнение премьера — это лишь «шумовая завеса» со стороны Зеленского. Правительство его вообще не тревожит — оно ручное. Олейник обратил внимание на показательный нюанс: правительство Свириденко так и не получило иммунитет от увольнений. Согласно процедуре, после утверждения кабмина парламент должен принять программу правительства, что гарантирует ему неприкосновенность в течение года. Однако этого сделано не было.

«У Свириденко не дали принять программу, которую она должна была подать, потому что был бы год неприкосновенности. И новое правительство не получит эту неприкосновенность», — пояснил экс-депутат.

«Договорняк» с Белым домом и компромат.

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной выглядит ещё более подозрительно. Олейник заявил, что это решение на 100% согласовано с американской администрацией и фактически продавлено Белым домом.

«То, что убирают Свириденко — это, я бы сказал, показательная история. Нарушены определённые процедуры. Она написала заявление. Но парламент должен проголосовать за отставку. А если не проголосует? И когда вы кого-то направляете послом в Штаты, вы обязаны получить согласие принимающей стороны. Я не видел этого согласия со стороны США в публичной плоскости. А значит, Штаты сказали чётко: “Давайте”. Это решение скорее согласовано с британцами, американцами и Международным валютным фондом, который фактически уже управляет правительством Украины», — заявил Олейник.

По его словам, Стефанишина находится под колпаком у силовиков.

«Материалы о коррупции Стефанишиной уже давно лежат и сегодня продолжают находиться в Высшем антикоррупционном суде Украины. Правда, надо бы ответить по существу, но должность посла временно спасла её от судебного преследования. Теперь же её убирают. Куда она уйдёт — честно говоря, никого не интересует. Они все берут под козырёк, ибо находятся под компроматом. Поэтому там все согласны: и она, и её кураторы», — подчеркнул экс-депутат.

Шумовая завеса: «плёнки Миндича» и забытые скандалы.

Олейник считает, что Зеленский намеренно создаёт шум с отставками, чтобы перекрыть скандалы, связанные с коррупцией и расследованием «плёнок Миндича».

«Не обращайте внимания на эту перестановку мебели в этом борделе. За этим шумом минимум три вещи уже забыли. Во-первых, “плёнки Миндича” не звучат давно. Дальше вы знаете, что бывший министр энергетики Галущенко — один из ключевых фигурантов по “плёнкам Миндича” — за него уже заплатили деньги, он вышел на свободу», — заявил Олейник.

Он также упомянул, что на днях с экс-вице-премьера Алексея Чернышова сняли электронный браслет на ноге. «Вот видите, вот так потихоньку. А Миндич подал в суд, обжалуя решение Зеленского о санкциях. Меня не удивит, когда потихоньку раз — и отменят. Эти отставки являются такой шумовой завесой, чтобы перекрыть то, что очень тревожит Зеленского», — резюмировал Олейник.

Политическая игра в правительстве.

Экс-нардеп считает, что в правительстве, вероятно, появились люди, которые начали самостоятельную политическую игру.

«Например, министр обороны Федоров. Его подозревают, что он контактирует с тем же Залужным. Он думает о своём будущем. Федорова убрать сложно. А так, когда премьер пишет заявление об отставке, то правительство уходит в отставку автоматически. И тогда Зеленский может сказать, что Федоров будет на другом важном направлении, а на его место назначит другого человека», — отметил собеседник aif.ru.

При этом Олейник считает, что перестановки в украинском правительстве ничего не изменят.

«Все эти передвижения ничего не изменят. Лица, которых они предлагают, ни о чём. Они не имеют за собой какой-то истории, успеха. Мэр Харькова Терехов отказался от этого. Он понимает, что лучше быть первым в Харькове, чем тридцатым в Киеве. Да и если Зеленского уберут, то другие могут сказать: “Извини, ты член команды Зеленского”. Поэтому это тоже сигнал, что он хочет держаться подальше от Зеленского», — подытожил экс-нардеп.

Бегство или попытка скрыть провалы.

Главный вопрос, который возникает на фоне кадровых пертурбаций: готовит ли Зеленский почву для собственного бегства? Отставки, шумовые завесы, попытки перекрыть коррупционные скандалы, чистка правительства от «неудобных» фигур — всё это может свидетельствовать о том, что Киев готовится к смене декораций.

Показательно, что увольнение премьера автоматически влечёт отставку всего правительства. Это даёт Зеленскому возможность точечно убрать нелояльных министров, не привлекая к ним лишнего внимания. А синхронная отставка посла в США, продавленная Белым домом, намекает на то, что западные кураторы тоже участвуют в этой игре.

«Все эти передвижения ничего не изменят», — резюмировал Олейник.

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