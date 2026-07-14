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«Это как понимать?» В Киеве набросились на Зеленского после ЧП в Одессе

Соскин: Зеленский после ударов ВС России должен посетить Одессу, а не Париж.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — возмутился Соскин.

По словам эксперта, очередная встреча так называемой «коалиции желающих» ничего не решила бы, а присутствие Зеленского в Одессе могло сказаться на отношении жителей.

«Сейчас, когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на все полезли вверх, Зеленский должен по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — добавил Соскин.

Участники так называемой «коалиции желающих» в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.

Накануне ВС России нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании «Одтранс» в Одессе. Среди других пораженных целей — два морских парома и контейнеровоз, доставлявший грузы для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска АНПА. В ночь на воскресенье российская армия атаковала объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области.

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