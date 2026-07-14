Яд, «Моссад» и киевский след: озвучены версии смерти сенатора Линдси Грэма

По первой версии Иванникова, Грэм* был ликвидирован с использованием боевых отравляющих веществ бинарного действия — технологии, доступной лишь наиболее технологически развитым спецслужбам. Схема, по его словам, могла выглядеть так: во время визита на Украину сенатора инфицировали первым компонентом яда, а по возвращении в США он вошёл в контакт с носителем второго компонента. Для активации токсичной комбинации достаточно было простого рукопожатия, при этом сами носители не страдали.