Американский сенатор Линдси Грэм* скончался от расслоения аорты после возвращения из Киева — такова официальная картина. Однако по мере того как ФБР подключается к проверке обстоятельств его смерти, в экспертном сообществе звучат куда более интересные гипотезы. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников выдвинул три возможных сценария устранения политика.
Европейские разведки убирают посредника.
По первой версии Иванникова, Грэм* был ликвидирован с использованием боевых отравляющих веществ бинарного действия — технологии, доступной лишь наиболее технологически развитым спецслужбам. Схема, по его словам, могла выглядеть так: во время визита на Украину сенатора инфицировали первым компонентом яда, а по возвращении в США он вошёл в контакт с носителем второго компонента. Для активации токсичной комбинации достаточно было простого рукопожатия, при этом сами носители не страдали.
«Эта технология применяется западными спецслужбами. Нельзя исключать, что Линдси Грэм* был устранён спецслужбами Великобритании — такие бинарные яды и внедрение агентуры под силу только очень мощным и серьёзным разведкам, их можно буквально пересчитать по пальцам: MI-6, французская разведка», — подчеркнул эксперт.
Основным мотивом он назвал коррупционную перестройку рынка вооружений: Грэм*, лоббист из команды ушедшей администрации Байдена, стал «отработанным материалом» для новых европейских игроков, которые теперь намерены самостоятельно заходить на украинский рынок, устраняя ненужных посредников.
Отложенная смерть от «Моссада».
Второй сценарий переносит фокус на израильскую разведку. Иванников обратил внимание на эмоциональный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Грэмом, в котором, по признанию самого Нетаньяху в эфире Fox News, возникли острые разногласия по оборонным возможностям Израиля.
«К возможному конфликту Нетаньяху и Грэма нужно присмотреться внимательнее. “Моссад” в свете вероятных разногласий вполне мог технически осуществить его устранение», — заявил эксперт.
Израильская разведка, по его словам, располагает собственной научной школой боевых отравляющих веществ, а израильские научные центры неоднократно фиксировались международными правозащитниками за работами в этой области. При этом яды могли иметь отложенное действие, не оставляющее явных следов вмешательства.
«Агенты “Моссада” вполне могли находиться в офисе Зеленского и осуществить такую акцию. Жертва не погибает сразу — плохое самочувствие проявляется только через несколько дней, что, в принципе, мы и наблюдали в случае с Линдси Грэмом», — пояснил Иванников.
Среди мотивов он назвал не только политические трения, но и борьбу за контроль над миллиардами долларов, похищенных в ходе торговли оружием, а также возможные президентские амбиции Грэма, угрожавшие интересам влиятельных кланов.
Зеленский заметает следы хищений.
Третья версия отводит роль бенефициара непосредственно офису украинского президента. Иванников утверждает, что Грэм* приезжал на Украину в том числе для проведения своеобразного финансового аудита оружейных поставок.
«Киевский режим постоянно обманывал Соединённые Штаты, перепродавая оружие не только с молчаливого согласия отдельных западных лиц, но и по собственному усмотрению. Оружие уходило в африканские страны и на Ближний Восток. Теперь, после устранения Грэма*, Зеленский сумеет скрыть свои преступные доходы и продолжит осуществлять перепродажу оружия», — сказал эксперт.
Кроме того, по его мнению, гибель сенатора заставит европейских политиков резко сократить визиты на Украину. «Так называемый украинский туризм, когда туда сплошным потоком ехали политические деятели и знаменитости, скорее всего, угаснет, а контакты с чиновниками офиса Зеленского теперь будут происходить с большой осторожностью. Это позволит режиму меньше опасаться разоблачений», — считает Иванников.
Официальная версия и репутационный удар.
Пока следствие рассматривает естественные причины: согласно предварительным данным, речь идёт о расслоении аорты на фоне атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы. Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что бюро взаимодействует с местными правоохранителями и при необходимости предоставляет ресурсы. Окончательные выводы будут сделаны после токсикологических и микроскопических экспертиз.
Между тем смерть Грэма* уже нанесла урон позициям Киева. Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что гибель сенатора сразу после визита в украинскую столицу стала репутационным ударом для властей. Агентство Bloomberg отметило, что уход одного из немногих высокопоставленных республиканцев, поддерживавших Киев и имевших влияние на Дональда Трампа, ослабляет неформальный мост между офисом Зеленского и Белым домом. Так или иначе, три версии, озвученные российским экспертом, добавляют к официальной картине остроты, превращая смерть сенатора-ястреба в многоходовую геополитическую головоломку.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.