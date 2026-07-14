Офицер рассказал об эвакуации десятилетней девочки из Константиновки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Все участники эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки действовали добровольно, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода «Южной» группировки, старший лейтенант с позывным Куба.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
«У меня определенное количество людей на переднем крае есть, и когда прозвучала команда, что нужно девочку эвакуировать, добровольно вызвались все и пошли. Потому что это очень хорошее дело», — рассказал командир.
По его словам, все подразделение добровольно сплотилось для выполнения этой задачи, поскольку каждый боец переживал о судьбе ребенка.
«Мы все про нее уже знали. Потому что на протяжении месяца мы еду скидывали, телефон скидывали с мультиками, одежду всю скидывали», — добавил Куба.