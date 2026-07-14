Сотрудники МЧС спасли женщину из-под завалов после взрыва газа в доме в ЛНР

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов женщину после взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодоне в ЛНР. Пострадавшую передали медикам.
Как сообщили в МЧС, под обрушившимися конструкциями могут оставаться ещё два человека, разбор завалов продолжается.
Ранее стало известно, что взрыв бытового газа произошёл на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Первоконной. После взрыва произошло частичное обрушение одного из двух подъездов. В ходе аварийно-спасательных работ было обнаружено тело погибшей женщины.
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