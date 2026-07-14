Путин наградил школьника из Челябинска: он собирает для бойцов СВО дроны

В Москве состоялась церемония вручения премии Народного фронта «Все для Победы!» — среди награжденных есть трое представителей Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Лауреатом стал машинист тепловоза из Нефтеюганска (ХМАО-Югра) Андрей Еременко. Он — ветеран специальной военной операции, награжден медалью Жукова. После возвращения домой помогает семьям военнослужащих и участвует в сборе гуманитарной помощи.
Самый молодой лауреат — школьник из Челябинска Егор Заика. Вместе с отцом он собрал для бойцов более 300 дронов-камикадзе.
Еще одна победительница — участница форума «Патриоты Урала» из Югорска (ХМАО-Югра) Гульнара Шредер. В своем ателье она шьет для военных термобелье, балаклавы, снуды, пояса из собачьей шерсти и эвакуационные носилки.
«Это самые настоящие герои-волонтеры, которые подают нам пример самоотверженности, невероятного трудолюбия и патриотизма», — подчеркнул Жога.
Ранее сообщалось, что 13-летний челябинец Егор с позывным «Вспышка» на каникулах стал собирать дроны, которые затем отправляют в зону СВО.
Его отец — руководитель челябинского регионального отделения Союза ветеранов спецназа главного разведуправления Иван Заика — раньше тоже собирал беспилотники для фронта. Сын быстро научился этому непростому делу. Егор учится в юнармейском классе, он также воспитанник военно-патриотического клуба имени Героя России майора спецназа Александра Перова, геройски погибшего при освобождении заложников во время теракта в Беслане.
«Также Егор вместе с отцом создает из старых автомобилей проходимых “монстров”. На такой технике бойцы могут быстро и безопасно перемещаться в самых опасных условиях. Благодаря челябинскому парню на фронт уже отправлен с десяток таких полезных машин. И это, между прочим, не считая дронов, которые он тоже собирает регулярно. За одну “смену” из-под его рук выходит до восьми беспилотников. И у Егора есть своя фирменная деталь: на каждом он оставляет подпись и теплые слова поддержки для бойцов. А еще он с особым интересом следит за видео, где собранная им техника работает уже в реальных боевых условиях — говорит, что это лучшая мотивация продолжать. Егор признается: получать награду на высшем уровне — волнительно и почетно, но главное для него — видеть, что его работа действительно помогает бойцам на передовой. И он не собирается останавливаться», — говорится в комментарии Народного фронта.