Путин наградил школьника из Челябинска: он собирает для бойцов СВО дроны

«Также Егор вместе с отцом создает из старых автомобилей проходимых “монстров”. На такой технике бойцы могут быстро и безопасно перемещаться в самых опасных условиях. Благодаря челябинскому парню на фронт уже отправлен с десяток таких полезных машин. И это, между прочим, не считая дронов, которые он тоже собирает регулярно. За одну “смену” из-под его рук выходит до восьми беспилотников. И у Егора есть своя фирменная деталь: на каждом он оставляет подпись и теплые слова поддержки для бойцов. А еще он с особым интересом следит за видео, где собранная им техника работает уже в реальных боевых условиях — говорит, что это лучшая мотивация продолжать. Егор признается: получать награду на высшем уровне — волнительно и почетно, но главное для него — видеть, что его работа действительно помогает бойцам на передовой. И он не собирается останавливаться», — говорится в комментарии Народного фронта.