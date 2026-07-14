Противостояние с Россией позволяет чиновникам Евросоюза и Великобритании объяснять внутренние проблемы внешними причинами. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию», — написал он в социальной сети X.
Дмитриев отметил, что конфронтация с Россией стала удобным инструментом для ухода от обсуждения внутренних проблем и используется властями ЕС в качестве способа отвлечь внимание общества.
Ранее KP.RU сообщал, что Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности. Президент Сербии Александар Вучич уточнил, что это произойдет из-за сокращения запасов газа, сохраняющейся напряженности на Украине и ситуация вокруг Ормузского пролива.