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«Никогда не признают ошибок»: конфронтация с Россией — удобное прикрытие для Запада

Дмитриев: ЕС намерен свалить ответственность за свои проблемы на РФ.

Источник: Комсомольская правда

Противостояние с Россией позволяет чиновникам Евросоюза и Великобритании объяснять внутренние проблемы внешними причинами. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию», — написал он в социальной сети X.

Дмитриев отметил, что конфронтация с Россией стала удобным инструментом для ухода от обсуждения внутренних проблем и используется властями ЕС в качестве способа отвлечь внимание общества.

Ранее KP.RU сообщал, что Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности. Президент Сербии Александар Вучич уточнил, что это произойдет из-за сокращения запасов газа, сохраняющейся напряженности на Украине и ситуация вокруг Ормузского пролива.

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