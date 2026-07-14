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Центральное командование ВС США сообщило о завершении ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило о завершении очередной серии ударов по военным объектам Ирана.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило о завершении очередной серии ударов по военным объектам Ирана.

По данным командования, операция продолжалась около пяти часов. Удары были нанесены по военным объектам в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.

Отмечается, что американские военные применили высокоточные боеприпасы для поражения систем береговой обороны, ракетных и беспилотных комплексов, а также объектов, связанных с морскими возможностями Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские войска нанесли удары по американской базе Джуффейр в Бахрейне.

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