Центральное командование ВС США сообщило о завершении ударов по Ирану

По данным командования, операция продолжалась около пяти часов. Удары были нанесены по военным объектам в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.
Отмечается, что американские военные применили высокоточные боеприпасы для поражения систем береговой обороны, ракетных и беспилотных комплексов, а также объектов, связанных с морскими возможностями Ирана.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские войска нанесли удары по американской базе Джуффейр в Бахрейне.