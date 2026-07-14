Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия профинансирует закупку для Украины 50 тыс. ударных дронов производителя Skyfall, которые оснащены программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Контракт оценивается примерно в €90 млн. При этом президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре, заявил, что несколько стран НАТО (Словакия, Венгрия, Чехия) отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины.
«Тема отказа ряда стран НАТО от финансирования военной поддержки Украины отражает сложную ситуацию внутри самого альянса. НАТО не является сплоченной системой. Отказ стран покрывать военные нужны Киева — не случайность, а проявление накопившихся противоречий: собственных идеологических установок и приоритетов внешней политики, усталости от конфликта, внутренних экономических проблем, стратегических разногласий», — сказал Белик.
Еще одной причиной отказа некоторых стран продолжать оказывать военную помощь Украине собеседник агентства назвал внутренние политические процессы и необходимость направлять средства на более актуальные для населения социальные и экономические нужды.
«Кроме того, в условиях высокой инфляции, энергетического кризиса и общей экономической нестабильности правительства многих стран сталкиваются с давлением налогоплательщиков. Граждане требуют большего внимания к собственным проблемам, а затяжной характер конфликта снижает готовность жертвовать бюджетными средствами на военные нужды другой страны. Для киевского режима это тревожный сигнал, свидетельствующий о фрагментации западной поддержки», — добавил Белик.
Германия является крупнейшим донором Украины. Ранее кабмин ФРГ сообщал, что Берлин предоставил Киеву с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.