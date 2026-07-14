В ГД назвали отказ стран НАТО финансировать Украину символом раскола в альянсе

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия профинансирует закупку для Украины 50 тыс. ударных дронов производителя Skyfall, которые оснащены программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Контракт оценивается примерно в €90 млн. При этом президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре, заявил, что несколько стран НАТО (Словакия, Венгрия, Чехия) отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины.