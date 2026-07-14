Дрон вывел 10-летнюю девочку к ВС РФ после подрыва ее сопровождающего

В Константиновке российский беспилотник сопровождал десятилетнюю девочку. Она добралась до позиций российских штурмовиков после того, как сопровождающий ее военнослужащий подорвался на мине. По информации, предоставленной Дмитрием Бирюковым, представителем 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск, девочка в условиях сумерек прошла значительное расстояние.
Ребенок был обнаружен российскими военнослужащими в одном из подвалов Константиновки. Девочка находилась там в одиночестве: ее мать скончалась, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от ранений, полученных при попадании беспилотника ВСУ в их дом. В момент эвакуации российский боец с позывным Бритва подорвался на мине. Боец передал девочке свою рацию, что позволило обеспечить ее дальнейшую безопасность.
«Шла она за птичкой. Птичка фонариком светила ей. Она шла сама. Более метров 500−600 она прошла по лесополосе. Это было вечернее время. Когда мы в первое укрытие с ней забежали, уже свет смеркался», — рассказал Бирюков.
В общей сложности девочка преодолела более 20 километров в ходе эвакуации из Константиновки. По словам бойца, около половины пути девочку несли на руках.
«У нас много очень точек промежуточных, где они отдыхали периодически. Потому что Софа еще в ногах слаба была, просидела, видать, в подвале. Всю дорогу пришлось на себе, на руках тащить с пацанами. Поэтому маршрут и тяжелый был», — рассказал военнослужащий.