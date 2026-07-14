Дрон вывел 10-летнюю девочку к ВС РФ после подрыва ее сопровождающего

Ребенок был обнаружен российскими военнослужащими в одном из подвалов Константиновки. Девочка находилась там в одиночестве: ее мать скончалась, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от ранений, полученных при попадании беспилотника ВСУ в их дом. В момент эвакуации российский боец с позывным Бритва подорвался на мине. Боец передал девочке свою рацию, что позволило обеспечить ее дальнейшую безопасность.