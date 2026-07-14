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Сенатор Мурог: в ряде случаев пенсионеру надо уведомить СФР о трудоустройстве

Пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях — например, если получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, социальную доплату до прожиточного минимума, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Источник: RT на русском

Пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях — например, если получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, социальную доплату до прожиточного минимума, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

По его словам, сообщить об этом следует в течение пяти дней — через личный кабинет на сайте СФР или в клиентской службе: это позволит фонду скорректировать выплаты и избежать переплаты.

«При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придётся вернуть», — добавил эксперт.

При этом для получателей обычной страховой пенсии отдельное уведомление не требуется — сведения передаёт работодатель по форме ЕФС‑1, на основании которых СФР приостанавливает индексацию пенсии на период работы, подчеркнул парламентарий.

«Кроме того, в личном кабинете на сайте Соцфонда пенсионер может самостоятельно проверить свой текущий статус и перечень назначенных выплат — это помогает заранее понять, попадает ли он в категорию тех, кому нужно подавать уведомление», — заключил собеседник RT.

Ранее россиянам объяснили, что пенсионеру выгоднее увольняться в конце месяца.