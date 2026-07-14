Сенатор Мурог: в ряде случаев пенсионеру надо уведомить СФР о трудоустройстве

«Кроме того, в личном кабинете на сайте Соцфонда пенсионер может самостоятельно проверить свой текущий статус и перечень назначенных выплат — это помогает заранее понять, попадает ли он в категорию тех, кому нужно подавать уведомление», — заключил собеседник RT.