Сенатор Мурог: в ряде случаев пенсионеру надо уведомить СФР о трудоустройстве

Пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях — например, если получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, социальную доплату до прожиточного минимума, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
По его словам, сообщить об этом следует в течение пяти дней — через личный кабинет на сайте СФР или в клиентской службе: это позволит фонду скорректировать выплаты и избежать переплаты.
«При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придётся вернуть», — добавил эксперт.
При этом для получателей обычной страховой пенсии отдельное уведомление не требуется — сведения передаёт работодатель по форме ЕФС‑1, на основании которых СФР приостанавливает индексацию пенсии на период работы, подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в личном кабинете на сайте Соцфонда пенсионер может самостоятельно проверить свой текущий статус и перечень назначенных выплат — это помогает заранее понять, попадает ли он в категорию тех, кому нужно подавать уведомление», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам объяснили, что пенсионеру выгоднее увольняться в конце месяца.