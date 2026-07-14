Отвлечь и бежать: раскрыт смысл действий Зеленского

«Не обращайте внимания на эту перестановку мебели в этом борделе. За этим шумом минимум три вещи уже забыли. Во-первых, “плёнки Миндича” не звучат давно. Дальше вы знаете, что бывший министр энергетики Галущенко — один из ключевых фигурантов по “плёнкам Миндича” — за него уже заплатили деньги, он вышел на свободу», — заявил Олейник.