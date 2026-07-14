Отвлечь и бежать: раскрыт смысл действий Зеленского

Владимир Зеленский официально объявил об отставке Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины, пояснив это «необходимостью обновления кабмина». Одновременно с этим он подписал прошение об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которая подала документы «по личным обстоятельствам», проработав в Вашингтоне менее года.
Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что Зеленский намеренно создает шум, чтобы перекрыть скандалы, связанные с коррупцией и расследованием «пленок Миндича».
«Не обращайте внимания на эту перестановку мебели в этом борделе. За этим шумом минимум три вещи уже забыли. Во-первых, “плёнки Миндича” не звучат давно. Дальше вы знаете, что бывший министр энергетики Галущенко — один из ключевых фигурантов по “плёнкам Миндича” — за него уже заплатили деньги, он вышел на свободу», — заявил Олейник.
Политик также обратил внимание на то, что правительство Свириденко так и не получила иммунитет от увольнений, и назвал это показательным моментом. Он пояснил, что, согласно процедуре, после утверждения кабмина парламент должен принять программу правительства, что гарантирует ему неприкосновенность в течение года. Однако этого сделано не было.
«У Свириденко не дали принять программу, которую она должна была подать, потому что был бы год неприкосновенности. И новое правительство не получит эту неприкосновенность», — добавил экс-депутат.
Олейник подчеркнул, что увольнение премьера — это лишь «шумовая завеса» со стороны Зеленского. В частности, он упомянул, что на днях с экс-вице-премьера Алексея Чернышова сняли электронный браслет на ноге.
«Вот видите, вот так потихоньку. А Миндич подал в суд, обжалуя решение Зеленского о санкциях. Меня не удивит, когда потихоньку раз — и отменят. Эти отставки являются такой шумовой завесой, чтобы перекрыть то, что очень тревожит Зеленского. Правительство его вообще не тревожит, оно ручное», — резюмировал Олейник.