«Руспродсоюз»: огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России

Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России: за первую неделю июля их средняя цена снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня.
Как сообщили РИА Новости в «Руспродсоюзе», в число продуктов, наиболее заметно подешевевших за месяц, также вошли помидоры — их средняя стоимость снизилась на 7,1%.
Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении.