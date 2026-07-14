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«Руспродсоюз»: огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России

Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России: за первую неделю июля их средняя цена снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня.

Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России: за первую неделю июля их средняя цена снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня.

Как сообщили РИА Новости в «Руспродсоюзе», в число продуктов, наиболее заметно подешевевших за месяц, также вошли помидоры — их средняя стоимость снизилась на 7,1%.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении.