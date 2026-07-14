США бомбили Иран пять часов подряд

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении новой волны ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бендер-Аббас, заявили в ведомстве.
Удары были нанесены «с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда», сообщила пресс-служба командования в соцсети X. «Силы CENTCOM применили высокоточные боеприпасы по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил», — добавили в военном ведомстве.
В ответ Иран сегодня ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, сообщали республиканские агентства. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов.