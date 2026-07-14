США бомбили Иран пять часов подряд

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении новой волны ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бендер-Аббас, заявили в ведомстве.