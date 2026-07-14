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Туристам в Турции посоветовали фотографировать меню перед заказом

Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню и по возможности фотографировать его, чтобы избежать необоснованно завышенных счетов.

Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню и по возможности фотографировать его, чтобы избежать необоснованно завышенных счетов.

Об этом РИА Новости заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

По его словам, в туристических районах нередко встречаются заведения, где цены в меню отсутствуют, а при оплате с клиентов требуют сумму, превышающую ожидаемую.

Если счёт оказался завышен, эксперт рекомендует потребовать письменное объяснение по каждому пункту.

Бегюрджю также напомнил, что турецкое законодательство обязывает рестораны указывать цены в меню. За нарушение этого требования заведению грозит штраф.

Ранее полицейский начальник в отставке рассказал, что мошенники обманывают туристов в аэропортах и на остановках Стамбула, предлагая помощь с пополнением транспортных карт.