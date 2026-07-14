«Это коалиция не желающих, а коалиция лающих. Они хотят победы над Россией, унижения её экономики, её политики и так далее. Никаких послаблений тут не следует от них ждать. Все это будет продолжаться в рамках недавно закончившегося саммита НАТО, где господин Рютте, генеральный секретарь этого военно-политического блока, назвал нашу страну долгосрочной угрозой. Эту мысль они пытаются внедрить в головы практически всех членов блока, вот и не просто внедрить, а подкрепить многомиллиардными инвестициями в военно-политическую сферу каждого из 32 государств НАТО. Речь идёт о десятках миллиардов долларов. Уже в этом году потрачено 139 миллиардов долларов на укрепление военно-политических сил НАТО и Украины, которая является орудием в руках НАТО в борьбе с Россией. Все рассуждения и переговоры будут о том, как реализовывать механику злобного отношения к Российской Федерации», — объяснил он свою позицию.