Объятия с Макроном, пустые обещания: коалиция желающих в Париже провалилась

Участники так называемой «коалиции желающих» собрались в Париже 13 июля. Как сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, цель встречи — обсуждение поддержки Киева. Однако саммит запомнился не столько обещаниями €70 млрд, сколько курьёзным инцидентом: баннер с названием мероприятия рухнул прямо в момент прибытия Владимира Зеленского. Как в России оценивают встречу «коалиции желающих», в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Парижский саммит: «коалиция желающих» расширяется до 37 стран.
В понедельник, 13 июля, в Париже стартовал саммит так называемой «коалиции желающих» — объединения западных стран, поддерживающих Украину.
Встреча прошла в парижском Доме инвалидов накануне Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший принимающей стороной, рассчитывал, что саммит станет символом поддержки Украины и «европейского стратегического пробуждения».
Курьёз на красной дорожке: баннер упал при появлении Зеленского.
Стойка с баннером саммита «коалиции желающих» в Париже упала после прибытия Владимира Зеленского. Участников мероприятия встречал президент Франции Эмманюэль Макрон. Все происходящее транслировала пресс-служба Елисейского дворца.
Согласно кадрам, которые опубликовала пресс-служба Елисейского дворца, баннер установили до приезда главы киевского режима. После того как Зеленский вышел из машины и участники начали собираться для совместной фотографии, стойка упала. Табличка шириной в несколько метров с громким стуком рухнула на землю.
Макрон, находившийся ближе всех, услышал звук падения, обернулся и указал на баннер пальцем. Баннер оперативно вернули в вертикальное положение, но спустя некоторое время его убрали, чтобы сделать фотографию участников. Этот эпизод вызвал широкий резонанс и стал поводом для насмешек в Сети.
Одним курьезом встреча не обошлась. Очередным поводом для издевок в Сети стали объятия Макрона и Зеленского. Французский лидер встретил украинского политика у автомобиля, после чего они неловко попытались обняться, наклонив при этом головы.
Обещания коалиции: €70 млрд, Patriot и миротворцы.
По данным телеканала Euronews, на встрече «коалиции желающих» Франция подтвердила готовность отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня. Планы включают юридические соглашения и участие Вашингтона в мониторинге перемирия. Также ожидается, что «коалиция желающих» подтвердит свое намерение выдать Киеву 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году. Помимо производства Patriot, европейцы обсудят создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».
Мнение Москвы: «коалиция лающих» и «подстрекателей войны».
Реакция российских властей на парижский саммит была ожидаемо жёсткой. В эксклюзивном комментарии для aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «коалицию желающих» коалицией лающих.
«Это коалиция не желающих, а коалиция лающих. Они хотят победы над Россией, унижения её экономики, её политики и так далее. Никаких послаблений тут не следует от них ждать. Все это будет продолжаться в рамках недавно закончившегося саммита НАТО, где господин Рютте, генеральный секретарь этого военно-политического блока, назвал нашу страну долгосрочной угрозой. Эту мысль они пытаются внедрить в головы практически всех членов блока, вот и не просто внедрить, а подкрепить многомиллиардными инвестициями в военно-политическую сферу каждого из 32 государств НАТО. Речь идёт о десятках миллиардов долларов. Уже в этом году потрачено 139 миллиардов долларов на укрепление военно-политических сил НАТО и Украины, которая является орудием в руках НАТО в борьбе с Россией. Все рассуждения и переговоры будут о том, как реализовывать механику злобного отношения к Российской Федерации», — объяснил он свою позицию.
Отвечая на вопрос об участии Зеленского во встрече членов «коалиции желающих», Карасин подчеркнул, что от украинского политика «разумного, логичного и миролюбивого ждать не приходится».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался о парижском саммите, назвав «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.
«Это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране», — заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Москва будет внимательно следить за встречей, поскольку эти страны совершают «враждебные действия» в отношении России.