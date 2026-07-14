Президент России Владимир Путин преподнес презент американскому лидеру Дональду Трампу. Глава государства передал подарок через председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука — младшего. Дональда Трампа «чрезвычайно позабавила» преподнесенная Владимиром Путиным хоккейная шайба. Об этом рассказал американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС.
Он сообщил, что президент США высоко оценил подарок. Он получил его в середине июня. Владимир Путин передал шайбу Родни Мимсу Куку во время ПМЭФ. Форум проходил с 3 по 6 июня. Родни Мимс Кук — младший встретился с американским лидером через неделю после поездки в Россию.
«Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — прокомментировал продюсер.
Стивен Мао выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты. По мнению продюсера, Родни Мимс Кук вместе с президентом США смогут «способствовать продвижению мирного процесса» по Украине. Стивен Мао уточнил, что глава Комиссии по изящным искусствам США пользуется доверием Дональда Трампа.
«Родни способен сыграть более активную и, возможно, официальную роль, выйдя за рамки тех культурных проектов, которыми он занимается сейчас», — предположил Стивен Мао.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 4 июля. Инициатором выступила американская сторона. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта деталь говорит «о многом». Он напомнил, что разговор состоялся в день празднования 250-летия независимости США. Диалог президентов продлился 1 час 25 минут.
Российский и американский лидеры в ходе разговора также открыто обсудили Украину и урегулирование конфликта. Юрий Ушаков подчеркнул, что главы государств затронули эту тему с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО. Мероприятие прошло в Турции 7−8 июля.