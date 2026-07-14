Трампа позабавил подарок Путина

Он сообщил, что президент США высоко оценил подарок. Он получил его в середине июня. Владимир Путин передал шайбу Родни Мимсу Куку во время ПМЭФ. Форум проходил с 3 по 6 июня. Родни Мимс Кук — младший встретился с американским лидером через неделю после поездки в Россию.