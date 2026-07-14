Токаев встретился с эмиром Катара в Дохе

«Президент Казахстана встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил вклад шейха Хамада в становление сильного и процветающего Катара.
«Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим другом казахского народа», — сказал Токаев.
Президент отметил, что шейх Хамад бен Халифа Аль Тани внес значительный вклад в развитие казахско-катарских отношений.
По его словам, эмир дважды посещал Казахстан с официальными визитами. Во время первого визита в апреле 1999 года Токаев встречал его в качестве министра иностранных дел.
Глава государства также выразил признательность за содействие шейха Хамада в строительстве в Астане первой крупной мечети имени Аль-Фараби, а также реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов в первые годы независимости Казахстана.
«В этот скорбный момент мы молимся, чтобы Всевышний даровал покойному место в раю», — добавил он.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в свою очередь, поблагодарил президента за личную поддержку, отметив, что это отражает особый характер братских отношений между народами двух стран.
По инициативе катарской стороны собеседники также обсудили текущую международную повестку, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
В завершение разговора президент Казахстана вновь пригласил эмира Катара посетить страну в удобное для него время. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял приглашение.