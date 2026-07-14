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Депутат Госдумы РФ Сергей Тен отправился в Нижнеудинский район

Иркутская область, НИА-Байкал — Депутат Государственной Думы Сергей Тен работает в Нижнеудинском районе.

Источник: НИА Байкал

В поле его зрения — подготовка Нижнеудинска к отопительному сезону, ремонт дорог и проверка организации детского отдыха. Все вопросы находятся на парламентском контроле, сообщает пресс-служба депутата.

«Важный результат совместной работы — полное доведение областных лимитов бюджетных ассигнований за 2025 год до Нижнеудинского муниципального образования. Сумма субсидии из областного бюджета составила 41 184 472,98 рубля. Дорожники уже приступили к завершению капитального ремонта улицы Просвещения в рамках транспортного каркаса Иркутской области. Подрядчик взял хороший темп, существенных замечаний к производству работ нет», — отметил Сергей Тен.

Второй объект — загородный детский оздоровительный лагерь «Заря». Его открытие — долгожданное событие.

«Семь лет, начиная с 2019 года, после наводнения мы доказывали необходимость его восстановления и реконструкции. Сегодня видим результат, в котором есть целеустремленность администрации района, поддержка инвесторов и регионального бюджета. Лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение и внесен в реестр оздоровительных учреждений Иркутской области. Очень важно, что отдохнуть здесь смогут ребятишки из многодетных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул Сергей Тен.

В первую смену отдохнуть и поправить здоровье смогут 102 ребенка, а безопасность и интересный досуг им обеспечат 39 специалистов.

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