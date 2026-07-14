Депутат Госдумы РФ Сергей Тен отправился в Нижнеудинский район

«Семь лет, начиная с 2019 года, после наводнения мы доказывали необходимость его восстановления и реконструкции. Сегодня видим результат, в котором есть целеустремленность администрации района, поддержка инвесторов и регионального бюджета. Лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение и внесен в реестр оздоровительных учреждений Иркутской области. Очень важно, что отдохнуть здесь смогут ребятишки из многодетных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул Сергей Тен.