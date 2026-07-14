Сестру Грэма назначили на его место в сенате США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон, сестру покойного сенатора Линдси Грэма*, на освободившееся место в сенате США. Об этом сообщил Fox News.
Назначение состоялось спустя почти двое суток после смерти Грэма.
Как отмечает телеканал, президент США Дональд Трамп ранее публично поддержал кандидатуру Дарлин Грэм Нордон.
Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. Телеканал NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа».
RT собрал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.