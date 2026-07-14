Трамп выступит с речью о вмешательстве в выборы 17 июля

Обращение президента США Дональда Трампа к нации, назначенное на 17 июля, будет касаться темы иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Как сообщает журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на двух сотрудников Белого дома, соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга.