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Трамп выступит с речью о вмешательстве в выборы 17 июля

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации 17 июля, посвященным иностранному вмешательству в выборы 2020 года.

Источник: Reuters

Обращение президента США Дональда Трампа к нации, назначенное на 17 июля, будет касаться темы иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Как сообщает журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на двух сотрудников Белого дома, соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга.

«В четверг (16 июля. — Ред.) Трамп должен выступить с речью, посвященной недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств по вмешательству в выборы 2020 года», — указывается в публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

В тот же день американский лидер подтвердил, что планирует обратиться к гражданам США 17 июля в 04:00 мск.

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