ТАСС: ВСУ в Запорожской области хоронят сослуживцев на позициях

ДОНЕЦК, 14 июля./ТАСС/. Солдаты 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вынуждены хоронить на позициях погибших сослуживцев. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«92-я бригада в Запорожской области хоронит своих солдат прям на позициях. У них большие потери после российских ФАБ, эвакуации нет. Это вынужденная мера», — сказали в силовых структурах.
По данным силовиков, в некоторых удерживаемых ВСУ населенных пунктах также нарушено снабжение, в том числе по воздуху.
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