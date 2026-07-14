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ТАСС: ВСУ в Запорожской области хоронят сослуживцев на позициях

Эвакуировать тела погибших солдат украинским войскам не удается, сообщил собеседник агентства.

ДОНЕЦК, 14 июля./ТАСС/. Солдаты 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вынуждены хоронить на позициях погибших сослуживцев. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«92-я бригада в Запорожской области хоронит своих солдат прям на позициях. У них большие потери после российских ФАБ, эвакуации нет. Это вынужденная мера», — сказали в силовых структурах.

По данным силовиков, в некоторых удерживаемых ВСУ населенных пунктах также нарушено снабжение, в том числе по воздуху.

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