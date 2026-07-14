Кличко сообщил о возгорании на складах в Голосеевском районе Киева

Возгорание произошло на территории двух складов в Голосеевском районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
Ранее телеканал «Общественное» передал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше