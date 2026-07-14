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ТАСС: ВСУ записывают в дезертиры погибших под Сумами солдат

По информации собеседника агентства, так украинское командование пытается скрыть потери.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Командование 101-й бригады теробороны ВСУ записывает погибших в районе Уланово Сумской области солдат в дезертиры. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Родственники украинских националистов из состава 101-й отдельной бригады теробороны жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавили силовики, ВСУ перебрасывают к Иволжанскому из тыловых районов дополнительные подразделения беспилотных систем 118-й отдельной бригады теробороны.