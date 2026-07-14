Во Франции задержали двух человек по подозрению в поджоге леса под Парижем

Нынешнее лето сопровождается особенно большим числом умышленных поджогов, сказал министр. Всего полиция задержала 59 человек, подозреваемых в возникновении лесных пожаров по всей стране. 29 из них — несовершеннолетние. Семь человек, которые признались в том, что решили поджечь деревья целенаправленно, ожидают суда, добавил он. Для части задержанных это уже повторное правонарушение, сказал министр. «Другие действовали по неосторожности, а третьи — по глупости», — добавил он.