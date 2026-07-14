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Во Франции задержали двух человек по подозрению в поджоге леса под Парижем

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что пожар, который охватил знаменитый лес Фонтенбло под Парижем, мог возникнуть из-за умышленного поджога. По подозрению в преступлении задержали двух человек, сообщил он в эфире телеканала France 2.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что пожар, который охватил знаменитый лес Фонтенбло под Парижем, мог возникнуть из-за умышленного поджога. По подозрению в преступлении задержали двух человек, сообщил он в эфире телеканала France 2.

Нынешнее лето сопровождается особенно большим числом умышленных поджогов, сказал министр. Всего полиция задержала 59 человек, подозреваемых в возникновении лесных пожаров по всей стране. 29 из них — несовершеннолетние. Семь человек, которые признались в том, что решили поджечь деревья целенаправленно, ожидают суда, добавил он. Для части задержанных это уже повторное правонарушение, сказал министр. «Другие действовали по неосторожности, а третьи — по глупости», — добавил он.

Лесной пожар в Фонтенбло вспыхнул 12 июля. Министр подчеркнул, что пожар до сих пор не локализован. Площадь охваченных огнем территорий достигла 1,3 тыс. га.

По оценкам французских властей, с начала этого года в стране выгорело около 32 тыс. га земли. Это превышает показатель за весь 2025 год.

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