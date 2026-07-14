Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве раскритиковали Зеленского за поездку в Париж пока Одесса горит

В Киеве раскритиковали Владимира Зеленского за визит в Париж на фоне российских ударов по Одессе.

В Киеве раскритиковали Владимира Зеленского за визит в Париж на фоне российских ударов по Одессе. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент должен был остаться в Украине, а не отправляться на встречу «коалиции желающих».

«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — возмутился Соскин.

Эксперт подчеркнул, что присутствие Зеленского в Одессе могло бы повлиять на отношение жителей, а встреча в Париже не решила бы проблем. Он добавил, что сейчас, когда в стране растут цены и продолжаются правительственные перестановки, президенту стоило бы больше времени проводить в Украине, общаясь с людьми, а не «бегать по Европам».

Накануне ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска: поражены объекты перегрузочного центра, резервуары с ГСМ, два парома и контейнеровоз. В понедельник в Париже прошла встреча «коалиции желающих», где обсуждалась поддержка Киева.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше