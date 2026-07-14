В Киеве раскритиковали Зеленского за поездку в Париж пока Одесса горит

В Киеве раскритиковали Владимира Зеленского за визит в Париж на фоне российских ударов по Одессе. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент должен был остаться в Украине, а не отправляться на встречу «коалиции желающих».
«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — возмутился Соскин.
Эксперт подчеркнул, что присутствие Зеленского в Одессе могло бы повлиять на отношение жителей, а встреча в Париже не решила бы проблем. Он добавил, что сейчас, когда в стране растут цены и продолжаются правительственные перестановки, президенту стоило бы больше времени проводить в Украине, общаясь с людьми, а не «бегать по Европам».
Накануне ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска: поражены объекты перегрузочного центра, резервуары с ГСМ, два парома и контейнеровоз. В понедельник в Париже прошла встреча «коалиции желающих», где обсуждалась поддержка Киева.