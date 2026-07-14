Россиянам после 40 лет рекомендовали проходить диспансеризацию каждый год

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что многие серьёзные заболевания длительное время протекают без выраженных симптомов, однако их раннее выявление повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений. Речь, в частности, идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и онкологических патологиях.