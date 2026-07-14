США теряют силы, Израиль загнан: назван новый сценарий войны в Иране

На Ближнем Востоке разгорается новый этап эскалации: США и Иран обмениваются ударами, Тегеран закрыл Ормузский пролив и заявил, что последние американские атаки свели на нет все дипломатические усилия последних месяцев. Эксперты в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали, сколько продлится обострение, кто в этой войне побеждает и когда наступит мир.
Мира ждать не раньше следующего года.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и когда там наступит мир.
«Ситуация будет то обостряться, то становиться менее напряженной. Это будет волнообразно. Сейчас мы наблюдаем очередную эскалацию, в дальнейшем она будет снижаться. Это система качелей — то вверх, то вниз. На этом идёт зарабатывание денег: на бирже повышают ставки, затем их понижают на фоне эскалации вокруг Ирана», — отметил собеседник издания.
Политолог поделился прогнозом, что ситуация не изменится до конца года.
«Это будет происходить до тех пор, пока не выступит оппозиция, которая как раз теряет деньги. В конечном итоге они будут уже выступать против и Белого дома, и против израильской верхушки. Эта борьба в конечном итоге приведёт к тому, что будет остановлена эта война. Но это, скорее всего, произойдёт не очень скоро. До конца года точно напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться. Может быть, в следующем году будут уже более реальные движения к миру. Это не столько под давлением Ирана, сколько под давлением оппозиционных сил внутри США и Израиля», — сказал он.
Перенджиев подчеркнул, что в сложившихся условиях Ирану остается только обороняться и отвечать на удары. По его словам, нынешняя эскалация — это не финальная точка, а лишь очередной цикл в долгой цепочке противостояния. При этом эксперт обратил внимание на экономическую составляющую конфликта: биржевые спекуляции напрямую связаны с каждым новым витком напряжённости в регионе.
Эскалация будет непродолжительной, но не последней.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.ru предположил, что новый виток эскалации будет непродолжительным, но не последним.
«Начался новый этап эскалации. Он сопровождается достаточно жёсткими заявлениями сторон, прежде всего американского президента. Однако у США нет возможности повторить тот масштаб атаки, который был начиная с конца февраля. По всей вероятности, всё-таки данный период эскалации будет не настолько продолжительным и интенсивным, как предыдущий, и будет сопровождаться переговорным процессом», — отметил он.
Политолог объяснил, что нынешняя эскалация не будет последней.
«По всей вероятности, это не последний этап эскалации. Причина состоит в том, что Трамп находится в западне, которую сам себе устроил. Он не может выйти из этого конфликта без репутационных потерь, но при этом не может продолжать конфликт высокой интенсивности, потому что у США просто нет возможности», — сказал эксперт.
По словам политолога, обмен ударами между сторонами будет непродолжительным.
«Вероятнее всего, будет непродолжительный обмен ударами, который всё-таки завершится либо новым переговорным процессом, либо тем, что стороны, прежде всего США, исчерпают возможности военных действий и перейдут к более латентной, скрытой фазе конфликта. Длительность конфликта не будет столь масштабной, как это было в предыдущей фазе, и ограничится примерно одной-двумя неделями», — отметил он.
Как уточнил Шаповалов, в данный момент США находятся в проигрышной позиции, но говорить об однозначной победе Ирана преждевременно.
«Сейчас можно говорить о поражении Соединённых Штатов, которые не смогли реализовать свои цели. Иран отстоял свою независимость, продемонстрировал свою силу и усиливает свои позиции в регионе. О победе говорить преждевременно, потому что конфликт не закончится на этом, высока вероятность того, что он будет пролонгирован, и США будут пытаться теми или иными способами прямой военной агрессии либо как-то иначе всё-таки нанести урон Ирану», — резюмировал он.
Иран уступает, но выигрывает.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, за кем в этом раунде обострения конфликта будет победа.
«Это очень серьезный политический удар по США. Иранцы не дают американцам закрепить своё присутствие на Ближнем Востоке, они вынуждены скрываться, рассредоточивать свои войска, свое оружие», — объяснил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что в данный момент США, несмотря на технологические преимущества, потерпели поражение на Ближнем Востоке.
«У США есть, конечно, ещё серьёзный потенциал, вплоть до тактического ядерного оружия, и ясно, что в случае его применения Иран потерпит поражение, но на уровне той операции, которую задумал Вашингтон, США потерпели поражение. Иран сохраняет самостоятельную позицию, не идёт на уступки США. В военном отношении Иран проигрывает, неся потери гораздо больше, чем США, но морально-политически выигрывает», — резюмировал Кнутов.
Закулисные переговоры и будущее Ормузского пролива.
Ситуация с двойной блокадой Ормузского пролива — с одной стороны её осуществляет Иран, с другой — Соединённые Штаты — не может длиться бесконечно долго. Исход этого противостояния определит не только баланс сил на Ближнем Востоке, но и стабильность мировых энергетических рынков, ведь через Ормузский пролив транспортируется примерно 20% всех мировых поставок нефти.
По мнению Александра Перенджиева, именно экономические потери западных элит в конечном итоге могут стать тем фактором, который принудит Белый дом и его союзников к переговорам. Оппозиционные силы внутри США и Израиля, теряющие деньги на фоне затяжного конфликта, рано или поздно начнут оказывать давление на свои правительства с требованием прекратить войну.