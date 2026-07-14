ТАСС: умер участвовавший в расследованиях военных преступлений майор СБУ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Майор контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Дубовый умер в полтавской больнице после полученных в Харьковской области ранений, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Полтаве был похоронен майор контрразведки СБУ Дмитрий Дубовый, скончавшийся в полтавской больнице после полученных ранений в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
Дубовый участвовал в разбирательствах по факту военных преступлений на полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Харьковской области, добавили силовики.