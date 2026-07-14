МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Командование ВСУ скрывает колоссальные потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, записывая погибших в дезертиры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Родственники украинских националистов из состава 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщали РИА Новости в силовых структурах в июне, для восполнения численности личного состава командование бригады прибегает к вербовке дезертиров в соцсетях.
В Сумской области действует группировка «Север». За минувшие сутки противник потерял в ее зоне ответственности более 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.