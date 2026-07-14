КСИР заявил об ударе по базе США в Бахрейне и ликвидации складов оружия

«С помощью ракет и беспилотников уничтожили несколько складов вооружения, центр спутниковой связи и жилое здание американских войск на базе Эль-Джуфей в Бахрейне», — заявили в КСИР.
Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщило, что иранские беспилотные ракеты поразили два танкера в Ормузском проливе. Инцидент случился в территориальных водах Омана. Ракеты попали в суда «Момбаса» и «Аль-Бахия». Один член экипажа погиб. Ещё восемь моряков получили ранения.
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