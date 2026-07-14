КСИР заявил об ударе по базе США в Бахрейне и ликвидации складов оружия

Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщило, что иранские беспилотные ракеты поразили два танкера в Ормузском проливе. Инцидент случился в территориальных водах Омана. Ракеты попали в суда «Момбаса» и «Аль-Бахия». Один член экипажа погиб. Ещё восемь моряков получили ранения.