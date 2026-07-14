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КСИР заявил об ударе по базе США в Бахрейне и ликвидации складов оружия

Иранские военные нанесли удар по складам оружия, центру спутниковой связи и базе военнослужащих США в Бахрейне. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Ведомство опубликовало эту информацию на своём официальном сайте.

«С помощью ракет и беспилотников уничтожили несколько складов вооружения, центр спутниковой связи и жилое здание американских войск на базе Эль-Джуфей в Бахрейне», — заявили в КСИР.

Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщило, что иранские беспилотные ракеты поразили два танкера в Ормузском проливе. Инцидент случился в территориальных водах Омана. Ракеты попали в суда «Момбаса» и «Аль-Бахия». Один член экипажа погиб. Ещё восемь моряков получили ранения.

Все новости о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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