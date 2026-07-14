Боец рассказал об эвакуации девочки из Константиновки

«Мы также курировали этот маршрут, чтобы она дошла живой и здоровой. Очень сильно ребята переживали, в эфире была полная тишина, но проскакивали такие моменты: “Как Софья?”, “Как Софья?”. Говорили: “Ребята, пока не занимаем канал”, потому что очень важный момент для нас был. Ребята по сей день интересуются, просили передать привет. Для нас была трогательная ситуация. Маленькая девочка была в такой ситуации сложной, и вот эту всю эвакуацию для нее пройти было действительно тяжело», — добавил Спец.