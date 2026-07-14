Боец рассказал об эвакуации девочки из Константиновки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские бойцы большую часть маршрута несли эвакуированную из Константиновки 10-летнюю девочку Софию на себе, чтобы минимизировать опасность, рассказал РИА Новости командир штурмового отделения «Южной» группировки старший сержант с позывным Спец.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
Военнослужащий отметил, что как только девочку доставили на его позицию, ее сразу же накормили, организовали просмотр мультфильмов и дали время успокоиться и набраться сил.
«Все время интересовались ее состоянием здоровья, может ли она продолжать движение. Хотя ребята большую часть (пути — ред.) несли ее на себе, старались минимально ее физически задействовать, потому что это очень опасный был маршрут, ФПВ-дроны, взрывные (устройства — ред.) моменты по тропе», — рассказал Спец.
По его словам, движение по маршруту эвакуации было возобновлено сразу после того, как София, набравшись сил, заулыбалась и сказала, что готова продолжать путь.
«Мы также курировали этот маршрут, чтобы она дошла живой и здоровой. Очень сильно ребята переживали, в эфире была полная тишина, но проскакивали такие моменты: “Как Софья?”, “Как Софья?”. Говорили: “Ребята, пока не занимаем канал”, потому что очень важный момент для нас был. Ребята по сей день интересуются, просили передать привет. Для нас была трогательная ситуация. Маленькая девочка была в такой ситуации сложной, и вот эту всю эвакуацию для нее пройти было действительно тяжело», — добавил Спец.