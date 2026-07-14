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В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении 20 дронов ВСУ в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА в городе Таганрог, пяти районах области: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.

Глава региона отметил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

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