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КСИР заявил, что уничтожил радар системы Patriot при ударе по Бахрейну

Reuters: КСИР заявил, что уничтожил радар системы Patriot при ударе по Бахрейну.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что уничтожил радар системы Patriot, радар воздушного контроля 5-го флота США, радарную систему раннего оповещения в Бахрейне, передает агентство Рейтер.

«КСИР Ирана заявил, что уничтожил радар системы Patriot, радар воздушного контроля 5-го флота США, радарную систему раннего оповещения C-RAM в Бахрейне», — передает агентство.

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