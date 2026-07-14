КСИР заявил, что уничтожил радар системы Patriot при ударе по Бахрейну

«КСИР Ирана заявил, что уничтожил радар системы Patriot, радар воздушного контроля 5-го флота США, радарную систему раннего оповещения C-RAM в Бахрейне», — передает агентство.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше