Боец ВС России отбил ногой дрон во время эвакуации девочки из-под Константиновки

Российский военнослужащий ногой отбил украинский беспилотник, который пытался атаковать мотоцикл во время эвакуации десятилетней девочки из-под Константиновки.
Об этом рассказал командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров.
По его словам, в операции были задействованы два мотоцикла. Во время выезда их атаковал дрон ВСУ.
«Я первый ехал, получается, я успел упасть на бок. Всё, надо мной прям пролетало, а сзади уже пыль после мотоцикла. А товарищ его (беспилотник. — RT) ногой отбил», — цитирует Бекбасарова ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей. Военнослужащие обнаружили её в одном из подвалов.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмёт на личный контроль оказание помощи девочке.