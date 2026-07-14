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Боец ВС России отбил ногой дрон во время эвакуации девочки из-под Константиновки

Российский военнослужащий ногой отбил украинский беспилотник, который пытался атаковать мотоцикл во время эвакуации десятилетней девочки из-под Константиновки.

Российский военнослужащий ногой отбил украинский беспилотник, который пытался атаковать мотоцикл во время эвакуации десятилетней девочки из-под Константиновки.

Об этом рассказал командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров.

По его словам, в операции были задействованы два мотоцикла. Во время выезда их атаковал дрон ВСУ.

«Я первый ехал, получается, я успел упасть на бок. Всё, надо мной прям пролетало, а сзади уже пыль после мотоцикла. А товарищ его (беспилотник. — RT) ногой отбил», — цитирует Бекбасарова ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей. Военнослужащие обнаружили её в одном из подвалов.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмёт на личный контроль оказание помощи девочке.